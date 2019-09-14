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Diyarbakır'da altın yazmalı incil ve ibranice işlemeli ferman ele geçirildi

Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ve İbranice işlemeli ferman ele geçirildiDiyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi.

14.09.2019 13:05
Diyarbakır'da altın yazmalı İncil ve İbranice işlemeli ferman ele geçirildi
Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ceylan derisi üzerine altın yazmalı, 15 yapraktan oluşan İncil ile İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki 4 kişinin, 800 yıllık tarihi kitabı satmak için alıcı aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, 4 şüphelinin 12 Eylül Perşembe günü merkez Yehişehir ilçesinde bulaşacağını belirledi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 şüpheliyi dini motifli kitabı almaya gelen 2 kişiyle birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine altın yazmalı 15 yaprak ve 30 sayfadan oluşan İncil ile deri üzerine İbranice işlemeli ferman ele geçirildi. Kitaplar koruma altına alınırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da altın yazmalı incil ve ibranice işlemeli ferman ele geçirildi

Diyarbakır, Jandarma, İncil, Güncel

Kaynak: DHA

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