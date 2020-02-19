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Diyarbakır'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

19.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00Diyarbakır'da ambulans ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
'ın merkez ilçesinde ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hastaneye hasta nakleden Ramazan Dişkaya yönetimindeki 21 AAR 750 plakalı ambulans, Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 13. kilometresindeki Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi kavşağında Medeni Ateş idaresindeki 21 AAS 820 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen ambulans, devrildi.
Yaralanan sürücüler, ambulanstaki 2 acil tıp teknisyeni ile hasta ve hasta yakını, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: AA

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