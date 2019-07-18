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Diyarbakır'da anız ve kurumuş ot yangınları durdurulamıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

18.07.2019 16:42 Diyarbakır
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde anız ve kurumuş otlar nedeniyle çıkan yangında çok sayıda ağaç kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürürken, yangının çıktığı alanda bulunan onlarca ağaç küldü.

İtfaiye ekipleri vatandaşları anız yakmamaları konusunda uyarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

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