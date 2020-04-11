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Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı

Diyarbakır'da apartman karantinaya alındı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

11.04.2020 03:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:38
Diyarbakır 'da apartman karantinaya alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 katlı bir apartman, korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.
Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Uçar sokakta bulunan 9 katlı Nur Apartman'nın 3'üncü katında ikamet eden 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden 3 kişinin korona virüse yakalanıp hastanede tedavi altına alınmalarının ardından apartman tedbir kapsamında karantinaya alındı. Polis ekipleri apartmanın giriş ve çıkışlarını bariyerle kapatırken, hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Diyarbakır’da apartman karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, 3. Sayfa
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