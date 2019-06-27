27.06.2019 17:37
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Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu

Diyarbakır

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
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