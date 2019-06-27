27.06.2019 18:17
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Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulunduDiyarbakır'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Diyarbakır 'da arazide erkek cesedi bulundu
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde arazide kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Eğil ilçesine bağlı Kaya köyünde, Dicle Nehri yakınlarındaki bir arazide buğday hasadı yapan çiftçiler, yüzü ve elleri kararmış erkek cesedi gördü. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen erkek cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Eğil Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Cesedin kime ait olduğu, otopsinin ardından belirlenecek. Jandarmaya ifade veren bölgedekiler, cesedi bulunan kişiyi tanımadıklarını belirtti.Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
Dicle , Eğil , Diyarbakır , Güncel

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