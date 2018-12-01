Diyarbakır'da Aşırı Yağış Elektrik Direklerini Devirdi

Diyarbakır
'da şiddetini artıran yağışı sonucu elektrik direkleri devrildi.
DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, dünden bu yana devam eden ve sabaha karşı şiddetini artıran yağış nedeniyle, yol yapım çalışmalarının sürdüğü tarafta toprağı sürüklemesi sonrası, yol kenarında bulunan 3 elektrik direğinin devrildiği bildirildi.
Yağışlardan dolayı çift hat orta gerilim hattında hasara neden olan direklerin devrilmesi üzerine buradan beslenen Diclekent, Mezopotamya
, Medya ve Huzurevleri mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin kısa sürede gerekli onarımları yaparak mahallelere yeniden elektrik verildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar yer aldı:
"Kayapınar
ilçesindeki birçok noktada yağmur suları trafo binalarını bastı. Trafo binalarına giren yağmur suyu, enerji kesildikten sonra itfaiyenin de yardımı ile boşaltıldı. Trafolardaki su tahliye işleminin ardından buralara yeniden enerji verildi.
Kesinti yaşanan mahallelere alternatif hatlardan elektrik verilmeye başlanırken, yıkılan direkler ile hasar gören iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Takviye ekiplerin de bölgeye yönlendirilmesi sonucunda onarım çalışması tamamlanarak, bahse konu mahallelere yeniden düzenli elektrik verilmeye başlandı."
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:50