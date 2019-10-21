Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

21.10.2019 17:16
Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, aniden bastıran yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Çınar ilçe merkezinde öğlen saatlerinde aniden bastıran yoğun yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için saçaklara sığındı. Yaklaşık 1 saat süren yoğun yağış nedeni ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanları ile biriken suları tahliye etmeye çalışırken, caddelerde yoğun yağış nedeni ile tahribat oluştu. Sürücünün, yağışın ardından oluşan su birikintisini fark etmemesi üzerine kullandığı kamyonet çukura saplandı.
Diyarbakır'da aşırı yağış nedeni ile ev ve iş yerlerini su bastı

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:56 Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği
17:58 Yaşlı kadının 20 yıl önce elleriyle dokuduğu halısını çaldılar
17:48 Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
17:47 Karabük'te kaçak içki operasyonu
17:46 İstanbul'da korsan kitap operasyonu
17:43 Zindashti'nin kızının ve şoförünün öldürülmesine ilişkin davada karar
17:36 İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar
21.10.2019 18:05:08