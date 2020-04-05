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Diyarbakır'da aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ev çöktü: 2 çocuk öldü

Diyarbakır'da aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ev çöktü: 2 çocuk öldü Çınar ilçesinde çöken kerpiç evin enkazından çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş öldü Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş ağır aralı olarak...

05.04.2020 03:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 03:23
Diyarbakır 'da aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ev çöktü: 2 çocuk öldü
Çınar ilçesinde çöken kerpiç evin enkazından çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş öldü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş ağır aralı olarak kaldırıldıkları ilçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 çocuk ise kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.
Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde bulunan Hamdullah Demiroğlu'na ait kerpiç evde meydana geldi.
Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.
2 çocuk hayatını kaybetti
Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş ve Dindar Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor. Diyarbakır’da aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ev çöktü: 2 çocuk öldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, 3. Sayfa

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Diyarbakır'da aşırı yağışlardan dolayı kerpiç ev çöktü: 2 çocuk öldü
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