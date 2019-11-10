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Diyarbakır'da atatürk'ü anlattılar

Diyarbakır'da Atatürk'ü anlattılarTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:15
'da Atatürk'ü anlattılar
Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.
Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlanan anma töreni, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti. Ulu önder Atatürk'ün askeri kişiliğinin anlatıldığı etkinlikte Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün yanı sıra askeri erkan, vali yardımcıları, kaymakamlar ve öğrenciler katıldı.
Atatürk'ün askeri kişiliği, başarıları ve liderlik vasıflarının subaylar tarafından anlatıldığı törende öğrenciler tarafından şiirler okundu. Etkinlik, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmesinin ardından son buldu.
Diyarbakır'da atatürk'ü anlattılar

Mustafa Kemal Atatürk, Diyarbakır, Türkiye, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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