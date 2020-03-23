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Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına devam edildi.

23.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:22
Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi
Diyarbakır 'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu Issı katılmazken, Boylu ailesinin avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanığın Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevkinin yapıldığını bildirdi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Öldürülen Issı'nın avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını yönünde karar verilmesini ve dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs 2019'da merkez Kayapınar ilçesinde boşanma davalarının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'ya tabancayla 11 el ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler : Diyarbakır, Güncel

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