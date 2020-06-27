Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK'lı terörist, noterde yakalandı

Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK'lı terörist, noterde yakalandı (ARŞİV görüntülerle)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok...

27.06.2020 21:02 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:07
Diyarbakır'da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK'lı terörist, noterde yakalandı (ARŞİV görüntülerle)
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tarihi On Gözlü Köprüsü yakınlarında 10 Ağustos 2016'da PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla polisi hedef alan, aynı aileden 5 sivilin öldüğü ve 9'u polis çok sayıda sivilin yaralandığı saldırının faili PKK'lı terörist M.E. noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.
Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü girişinde 10 Ağustos 2016 günü park edilmiş bomba yüklü aracın, çevik kuvvet polisine ait servis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu aynı aileden 5 sivilin hayatını kaybettiği, 9'u polis, çok sayıda sivilin yaralandığı olayın faili PKK'lı terörist M.E. yakalandı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, PKK'lı terörist M.E., Diyarbakır 3'üncü Noterde işlem yaparken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan terörist M.E., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diyarbakır’da aynı aileden 5 kişiyi şehit eden PKK’lı terörist, noterde yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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