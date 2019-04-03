Diyarbakır'da Aynı Yolda 3 Kaza: 7 Yaralı

Kaynak: DHA

DİYARBAKIR-Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Diyarbakır- Elazığ Karayolu'nda aşırı yağmur nedeniyle art arda kaza yaşandı. Kazalardan ilkinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FE 2448 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, yağmur suyu biriken yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle otoparka götürüldü.Daha sonra meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında da 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Jandarma ve polis ekipleri, olası kazalara karşı karayolunda önlem aldı.- Diyarbakır