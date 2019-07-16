16.07.2019 22:41
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Diyarbakır'da 'bağlamalı' nakliye

Diyarbakır'da 'bağlamalı' nakliyeDİYARBAKIR - Diyarbakır'da ev eşyası taşıyan kamyonetin arkasında bağlama çalan şahıs, görenleri hayrete düşürdü.

Diyarbakır'da 'bağlamalı' nakliye
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da ev eşyası taşıyan kamyonetin arkasında bağlama çalan şahıs, görenleri hayrete düşürdü.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Eski Hal kavşağında seyir halindeki kamyonetin kasasına yerleştirilen eşyaların üzerine oturan iki kişi, hiçbir önlem almadan yolculuk yaptı. Kamyonet hareket ederken düşme tehlikesine rağmen yolculuklarını sürdüren iki kişiden biri, kamyonetin arkasında bağlama çalıp şarkı söyledi.
Yaşanan ilginç an, başka bir araçta yolculuk yapan vatandaş tarafından görüntülendi. Diyarbakır'da 'bağlamalı' nakliye
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Genel

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