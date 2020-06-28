Diyarbakır'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Diyarbakır'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ToplantısıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

28.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.06.2020 13:40
Diyarbakır'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.
Diyarbakır'a incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Valilikte düzenlenen Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti. Basına kapalı yapılan toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı. Diyarbakır’da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır Valiliği, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Güncel, Haber

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