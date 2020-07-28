Diyarbakır'da bayram önlemi

KORONAVİRÜS vaka sayısının en fazla olduğu 5 kent arasında bulunan Diyarbakır'da çarşı pazarda bayram hareketliliği başladı. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına pek uymadıkları görüldü.

Diyarbakır, koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü 5 kent arasında yer alıyor. Bayram hareketliliğinin başladığı kentte görevliler, denetimlerini sıklaştırırken, vatandaşlar pandemi gölesinde bayramı bekliyor. Diyarbakırlılar, hiç bir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını ve bayramda aile ziyaretlerine sıcak bakmadıklarını düşünüyor. Diyarbakır'da kimi kent sakinleri ise koronavirüsü daha fazla bulaştırmamak adına kurbanların pandemi sonrası da kesilip fakir fukaraya dağıtılabileceği kanısında.

Ernur Karabulut (18), bu bayramın farklı olacağını belirterek, "Tabii ki de eski tat olmuyor hiç bir zaman. Tedbirleri elden kaçırmamamız gerekiyor. Çantamızda alkol bulunması gerekiyor, el dezenfektanı. Maskemizin takılı olması gerekiyor. Dışarı çıksak bile elimizdeki tedbirleri kaçırmazsak bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Bence aile ziyaretlerini kısıtlamamız gerekiyor" dedi.

Bilal Alantar (36) ise şunları söyledi:

"Yani inanç olarak kurban bayramıdır. Yani yine her şey de Allah'ın takdiridir. bildiği gibi. Kurban'dan sonra da kurbanlarını aslında güzel bir şekilde kesip sakin, denetimli bir şekilde dağıtmaları daha uygun olabilir diye düşünüyorum. Aile ziyaretlerine ben katılmıyorum. Çünkü dediğimiz gibi bugün dünya konjektörünükapsamış bir hastalık yani. Dünya ekonomisi bazında bütün insanlar çökmüş durumda yani. Ekonomi bazında büyük bir zaiat. Bunu düşünelim. Canavarın yeniden uyanması gibi bir tabir kullanacağım. Bu canavarı biz yeniden uyandırırsak yeniden bir ekonomi çöküşle yüz yüze kalacağız. Bugün ben gideyim haydi aile ziyaretinei kalabalık ortama, ama ben kendimden ziyade işsiz güçsüz olan arkadaşlarımızı vatandaşlarımızı düşünmek zorunda kaldığım için. Yani Güneydoğu'da Gaziantep ve Diyarbakır'da kovid 19'un yüksek olmasının sebeplerinden biri şunu diyeyim. Diğer illere nazaran eğer bir şey çıkmıyorsa eğer bu ilde görünüyorsa bu demektir ki o ildeki toplumun gerçekten mesafeli yanaşmaması kovid 19'u ciddiye almaması. Yani halk olarak biz esneğiz bu konuda ciddiye almıyoruz demek ki."

Yahya Eksik de önlem alarak bayramı kutlayacaklarını ifade ederek, "Önlemi mecbur alcağız. Çünkü bu hastalık piyasada dolmuş, Diyarbakır'da. bayramdır ne tad da yok. Bir şey yapamıyoruz. Allah sonumuzu hayretsin" şeklinde konuştu.