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Diyarbakır'da belediyeye sahte dezenfektan satan firma hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı dezenfektan ürünlerinden bazılarının taklit ve sahte ürün olduğu anlaşılan iş yeri hakkında suç duyurusunda bulundu.

11.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:44
Diyarbakır'da belediyeye sahte dezenfektan satan firma hakkında suç duyurusu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, satın aldığı dezenfektan ürünlerinden bazılarının taklit ve sahte ürün olduğu anlaşılan iş yeri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, ülkede ve dünyada pandemi haline gelen koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye olarak halkın sağlığını korumak amacıyla sürecin başlangıcından bu yana büyük bir mücadele verildiği belirtildi.
Bu mücadele ve temizlik çalışmaları kapsamında büyük miktarda el ve ortam dezenfektanı ile temizlik malzemelerinin kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Satın alınan ve kullanılan bu temizlik ve dezenfektan ürünlerinden bir kısım el dezenfektanının taklit ve sahte ürün olduğu yolunda belediyemize yapılan bildirim ve değerlendirme sonrasında anılan ürün toplatılmış, Büyükşehir Belediyemize bu taklit ve sahte ürünün satışını gerçekleştiren firma hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, konuyla ilgili gerekli idari ve hukuki süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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