Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi
Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi.
15.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:52
DİYARBAKIR - İnfaz düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır'da bin 300 tutuklu ve hükümlü tahliye edildi.Tahliye edilen tutuklu ve hükümlüler, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatı ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına ait otobüslerle yoğun güvenlik önlemleri altında adreslerine kadar götürüldü.
Kaynak: İHA
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