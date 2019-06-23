23.06.2019 16:17
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Diyarbakır'da bin dönümlük ekili tarlada yangın

Diyarbakır

Diyarbakır'da bin dönümlük buğday ve mercimek ekili tarlada yangın çıktı.

Diyarbakır 'da bin dönümlük buğday ve mercimek ekili tarlada yangın çıktı.
Merkez Kayapınar ilçesi Diyarbakır Stadyumu mevkisinde buğday ve mercimek ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Yangında, bin dönüme ekili mercimek ve buğday zarar gördü.
Tarla sahiplerinden Fahrettin Gök , gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin belli olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerini yangına müdahalede geciktiğini öne sürdü.
Kaynak: AA
Merkez , Diyarbakır , Güncel

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