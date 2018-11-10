Diyarbakır'da "Bir Çocuk Bir Dünya" Projesi

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:03



10 Kasım 2018 Cumartesi 17:03

Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır Şubesi tarafından hayata geçirilen "Bir çocuk bir dünya" projesi, Kocaköy ilçesinde iki okulda uygulandı.Uygulama kapsamında, ilk okul öğrencilerine yönelik tiyatro, animasyon, palyaço gibi gösteriler yapıldı.Projenin Diyarbakır'ın 17 ilçesine de uygulanacağını belirten Milli Birlik Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Başkanı Osman Kozan, hedeflerinin çocukları oyunlarla buluşturmak olduğunu, onlara yaşadıkları dünyanın dışında da bir dünya olduğunu göstermek olduğunu söyledi.Kocaköy ilçesindeki iki okulda uygulanan proje kapsamında çocukların çocukluklarını yaşadığını belirten Kozan, "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onlar için her şeyi yapmalıyız. Onlara en iyi eğitim imkanlarını sunmalıyız. Eğitimin yanında da bu gibi projelerle onlara çocukluklarını da yaşatmalıyız. Kocaköy'le başladığımız bu projemizi 17 ilçenin tamamında hayata geçireceğiz." diye konuştu.