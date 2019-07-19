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Diyarbakır'da bir garip hırsızlık olayı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 29 büyükbaş hayvanı çalan 4 zanlı, hayvanları tıra yükleyemeyince yakalandı.

19.07.2019 12:46 Diyarbakır
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 29 büyükbaş hayvanı çalan 4 zanlı, hayvanları tıra yükleyemeyince yakalandı. Hayvanlarına kavuşan çiftçiye ise küpelerinin yapılmaması nedeni ile 29 bin lira ceza kesildi.

Olay, Bismil ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Tepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Aydoğan'a ait 29 büyükbaş hayvan, 4 kişi tarafından ahırdan çıkarıldı. Çaldıkları hayvanları Dicle Nehri'nin kenarına götürüp kiraladıkları tıra yüklemeye çalışan hırsızlar, sabah saat 07.00'ye kadar uğraşmalarına rağmen hayvanları tıra yükleyemedi. Tır çamura saplanınca panikleyen hırsızlar olay yerinden kaçtı. Durumdan şüphelenen tır şoförü olayı jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, ölmüş hayvanların küpeleri, sahte bir kaşe, sahte evrak düzenleyen ve bu belgeleri kendi üzerine yapan B.O.'yu olay yerinde, F.Ö, Ş.A. ile S.T.'yi ise kaçmaya çalışırken yakaladı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan hayvanlarına kavuşan Hasan Aydoğan'a ise hayvanlarının küpesini yapmadığı için 29 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Hasan Aydoğan, Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa

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