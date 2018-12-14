Diyarbakır'da Bir Grup Kaçak Elektrik Panosu Kurdurmak İstemedi

Diyarbakır
'da DEDAŞ ekipleri Kocaköy
ilçesine "Kaçak elektrik kullanımını engelleyecek sistemleri" kuracaktı. Ama ilçede yaşayanlar tepki gösterdi. DEDAŞ binasını işgal etti.
Diyarbakır'da Dicle
Elektrik Santrali Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri bin 407 abonesi olan Kocaköy ilçesine kaçak elektrik kullanımını önleyen panolar kuracaktı. Ekipler çalışmalara başladı ama bazı kişiler sistemin kurulmasına tepki gösterdi. Kalabalık bir grup DEDAŞ'ın Kocaköy ilçe şeflik binasına girip, çalışmaları engelledi.
Gerginlik fiziksel şiddete dönmeden polis müdahale etti. Bölgede güvenlik önlemleri alındı. DEDAŞ ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
The post Diyarbakır'da bir grup kaçak elektrik panosu kurdurmak istemedi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Kocaköy,Diyarbakır
14 Aralık 2018 Cuma 18:48