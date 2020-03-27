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Diyarbakır'da bir hastane daha kendi maskesini üretmeye başladı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında tedarik sıkıntısının yaşanmaması için tam kapasite maske imalatına geçti.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:52
Diyarbakır'da bir hastane daha kendi maskesini üretmeye başladı
DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında tedarik sıkıntısının yaşanmaması için tam kapasite maske imalatına geçti. Hastanenin terzihanesinde günlük 500 maske ve 100 adet koruyucu siper üretiliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını kapsamında önlemler devam ediyor. Virüsün yayılmasından sonra maske ve eldivenlere ulaşımda sorunlar yaşanırken, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi kendi maske ve koruyucu siperlerini üretmeye başladı. Başhekim Op. Dr. Sedat Özkul'un talimatları ile hastanenin Destek ve Kalite Müdürü Nebahat Tosun'un koordinatörlüğünde harekete geçen hastanenin terzihanesinde görevli personeller, günlük 500 maske ile 100 adet koruyucu siper üretimi gerçekleştiriyor.

"Atölyemizde günlük 500 adet maske üretiyoruz"

Hastanenin terzihanesinde günlük olarak 500 maske ile 100 adet yüz koruyucu siperlik ürettiklerini belirten Başhekim Op. Dr. Sedat Özkul, "Binamızın çamaşır bölümünde terzi atölyemiz bulunmaktadır. Bilindiği üzere bütün dünyada korona virüs salgını söz konusu. Biz de kendi ülkemizde sağlık hizmetinin yanında başka neler yapabiliriz diye düşündük. Mevcut şartlarımız içerisinde idareci arkadaşlarımız dahil olmak üzere tüm personelimiz toplandı ve bu konuda özellikle ihtiyaç duyulan ekipmanlar ile alakalı olarak maske, siperlik ve belki de diğer aşamada tulum üretmeye geçeceğiz. Şuanda bizim atölyemizde Destek ve Kalite Müdürü ile müdür yardımcımız ciddi bir emek sarf ederek dışarıdan kumaş aldı ve şuanda maske üretimi yapıyorlar. Tabii ilk önce kendi elimizdeki kumaşları kullandık, daha sonra da dışarıdan aldığımız ve çok kaliteli olan kumaştan maske üretimi yapıyorlar. Yaklaşık olarak günlük üretimimiz şuanda bulunduğumuz mevcut koşullarda 500 civarında ve aynı zamanda Yenişehir İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile de görüştük ve sağ olsun onlar da bize destek oldular. Onların da kendi atölyeleri bulunmakta ve bir sonraki aşamada üretimi orada devam ettireceğiz" dedi.

"Atölyemizde günlük 100 adet koruyucu siper üretiyoruz"

Atölyelerinde maskenin dışında siperlik ürettiklerini de belirten Op. Dr. Özkul, "Şuanda sadece maske üretmiyoruz. Burada aynı zamanda siperlik üretimini de yapıyor arkadaşlarımız. Bu siperlik özellikle sağlık personeli arkadaşlarımızın gelen hastadan korona virüs şüphesi varsa hastadan tahlil alırken ve yoğun bakımda tedavisi sırasında işlem yapılırken personeli koruyucu özelliği bulunmaktadır. Bu siperlikleri günlük üretim kapasitemiz 100 civarındadır. Tekrar söylüyorum, bunu önümüzdeki dönemde artırabiliriz. Tabii sağ olsun bakanlığımız malzeme konusunda çok ciddi destek sağlamaktadır. Ama biz her ihtimale karşın kendi gücümüzü ve kendi emeğimizi ortaya koymak adına sonuç itibarıyla mücadelemiz ulusaldır. Biz bu ulusal mücadeleye hekimler ve sağlık çalışanları olarak kendi mesleğimizin dışında fiziksel emeğimizi bu mücadeleye katmak istedik. Arkadaşlarımız da kendi emeklerini ortaya koydular ve hastane başhekimi olarak burada çalışan bütün arkadaşlarımıza hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Lütfen evde kalın"

Diyarbakır halkına evde kalmaları için çağrıda bulunan Op. Dr. Özkul, "Türkiye için bu son iki hafta çok önemlidir. Biz eğer bu son iki haftayı sıkıntısız atlatabilirsek korktuğumuz gibi olmadığını göreceğiz ve salgını ülke olarak ulusal bazda kontrol altına almış olacağız. Benim kendi kadim şehrim Diyarbakır halkına ve tüm ülke halkına ricam şu, lütfen dışarı çıkmayın ve evde kalın" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da daha önce Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi de sağlık çalışanları için maske ve koruyucu siper üretimine başlamıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Selahaddin Eyyubi, Devlet Hastanesi, Diyarbakır, Güncel

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