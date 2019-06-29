29.06.2019 00:21
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Diyarbakır'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafenin içerisini kurşunladıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kafeye giren silahlı saldırgan yüzünü tişörtle gizleyerek etrafa rastgele ateş açarak kaçtı.

Diyarbakır 'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı
Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafenin içerisini kurşunladı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kafeye giren silahlı saldırgan yüzünü tişörtle gizleyerek etrafa rastgele ateş açarak kaçtı. Saldırıda kafede oturan bir kişi yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında bulunan kafelerin bulunduğu bölgeye gelen ve yüzünü tişörtü ile gizleyen silahlı saldırgan, burada bulunan bir kafenin içerisine girerek rastgele ateş açtı. Yaklaşık 10 el ateş eden silahlı saldırgan son kurşunu ise kafe içerisinde duvara asılı bulunan saatte ateş ederek gecenin karanlığından faydalanıp ara sokağa kaçarak izini kaybettirdi.
Saldırıda kafe içerisinde oturan müşterilerden biri kurşunun omuzuna isabet etmesi sonucunda yaralanırken, yaralı olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından otomobiliyle Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, olay yerine gelen polis ekipleri kafe içerisinde ve çevrede inceleme bulundu. Polis yaptığı incelemenin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.Diyarbakır'da bir kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Polis , Diyarbakır , 3. Sayfa

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