Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu - Haberler

Diyarbakır'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu

Diyarbakır'da Çin'den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu.

03.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:22Diyarbakır'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
'da Çin'den gelen bir kişi, korona virüsü taşıdığı şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanın bulunduğu kat önlem amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Seyahat için Çin'e giden M.B. (32) isimli vatandaş, 12 gün önce 'ye döndü. Daha sonra Diyarbakır'a gelen M.B., yüksek ateş ve solunum yetmezliği nedeniyle Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Korona virüsü taşıdığını düşünen hasta hemen tedavi altına alındı. M.B. tetkiklerinin yapılması için hastanede bekletilirken, bulunduğu kat tedbir amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, İhlas Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, M.B.'nin Çin'den geldiğini söyledi. Hastanın Çin'den gelmesi sebebi ile panikle hastaneye başvurduğunu kaydeden Tekin, "Hastada herhangi bir belirti yok. Panik halinde Çin'den de geldiği için hastaneye başvurmuş acaba bende de var mı diye. Şu an için tetkikleri yapılıyor, aktif bir bulgu yok. Bizim düşüncemiz negatif yönde. Tetkiklerin ardından vatandaşı evine göndereceğiz ve kuluçka dönemi olan 14 günlük süreyle takibe alacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:08:58