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Diyarbakır'da bir kişi öldürülmüş halde bulundu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağzını toprakla doldurduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

09.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:38Diyarbakır'da bir kişi öldürülmüş halde bulundu
'ın ilçesinde ağzını toprakla doldurduğu kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Barış Mahallesi'nde arazide yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu 155 İmdat hattına bildirdi. Sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, üzerinde kesici alet izi bulunan ve ağzı toprakla dolu cesedin Recep Coşkun'a (32) ait olduğu belirlendi.
Coşkun'un uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralamadan kaydının bulunduğunu tespit eden polis ekibi, yaptığı çalışma sonucunda olayla ilgili C.T'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı C.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır, Kayapınar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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