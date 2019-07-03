03.07.2019 19:00
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Diyarbakır'da bir kişinin ölümüne neden olan trafik magandası yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışırken bir kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda dün gece aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan K.K yönetimindeki 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpmış, kadın hayatını kaybetmişti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü K.K. ile yanındaki M.B.B. isimli şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Kayapınar, Fırat, 3. Sayfa

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