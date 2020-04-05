Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
05.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:46
Diyarbakır 'ın Ergani ilçesindeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ergani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Ergani Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Bozyer Mahallesi'nin Taştepe mezrasında karantina tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Karantinanın ikinci bir emre kadar süreceğine işaret edilen açıklamada, mahallede istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmaması istendi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahallede jandarma ekiplerince önlem alındı.
Kaynak: AA
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