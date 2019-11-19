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Diyarbakır'da "Bir nefes sıhhat koşusu"

Diyarbakır'da "Bir nefes sıhhat koşusu" gerçekleştirildi.

19.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:12Diyarbakır'da
Diyarbakır'da "Bir nefes sıhhat koşusu" gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, bağımlılıkla yapılan mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "Bir Nefes Sıhhat Koşusu" etkinliği düzenlendi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) önünde başlayan yarış DÜ Rektörlük binası önünde sona erdi.
Merkez müdürü Mustafa Uğurlu Arslan yaptığı açıklamada, bağımlılığa karşı,il koordinasyon merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütmeye devam edeceklerini söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güncel

Kaynak: AA

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