Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirilmesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

02.08.2019 18:16 Diyarbakır'da bir teröristin etkisiz hale getirilmesi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Çınar ilçe kırsalında, 30 Temmuz'da İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında bazı adreslerde yapılan aramada gözaltına alınan H.D, E.D, R.B ve Ş.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden R.B. çıkarıldığı Çınar Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Diğer zanlılardan Ş.S'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi, H.D. ve E.D. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52   Başkentte ormanlık alanda yangın
19:51   Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi'nde kurulacak
19:51   Ebu Nasr El Farabi Evi açıldı
19:50   3. Karagöl Yayla Şenlikleri'ne doğru
19:49   Yanan otobüs kaldırıldı
19:46   Kütahya'da kaldırım yenileme çalışmaları
19:46   Karabük'teki silahlı kavga