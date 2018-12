Diyarbakır'da Bir Transit Markete Daldı: 2 Ağır Yaralı

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da, iki aracın çarpışmasının ardından kazaya karışan transit, markete daldı. Olayda, 2 kişi ağır yaralandı.Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semti Çeşme durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 MCE 73 plakalı otomobil, bir dükkana ürün bıraktıktan sonra yola çıkan 21 AS 828 plakalı transite arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle transit yol kenarında bulunan bir markete girdi. Markette kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, kazada her iki aracın da şoförü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut A. ile Murat K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı.İbre 110 kilometrede takılı kaldıŞoka giren market işletmecisi Sedat Kösem, dükkanda oldukları sırada kazanın yaşandığını söyledi. Kösem, "Sipariş ettiğimiz ürünler gelecekti. Araç diğer dükkanda ürün indiriyordu, çıkarken arkadan gelen araçla çarpıştı. Bizim iş yerimizde kimse olmadığı için şanslıydık ama her iki aracın da şoförü ağır yaralı" dedi.Öte yandan kazaya karışan otomobildeki hız göstergesinin 110 kilometrede sabit kaldığı görüldü.Kaza nedeni ile trafiğe kapatılan yol, polislerin gelmesi sonrası kontrollü şekilde tekrar trafiğe açıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR