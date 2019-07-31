Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü

Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

31.07.2019 20:07 Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan çocuk öldü
Diyarbakır'da boğazından kesici aletle yaralanan 8 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 19. Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle iki çocuk tarafından kesici aletle boğazından yaralanan Cihan Gider (8) çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, burdaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliler D.B. (17) ve B.B'yi (8) gözaltına aldı.
Gider'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Huzurevleri Mahallesi, Diyarbakır, Kayapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31   Mustafa Sandal Harbiye'de konser verdi
23:30   Galatasaray'da Seri takımla idmana çıktı
23:30   Kedisini kurtarmak için fuel-oil kuyusuna atlayan genç AFAD gönüllüsü oldu
23:26   DHA YURT - Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu - 2 (EK BİLGİLERLE)
23:25   Günlerdir boynundaki kavanozla yaşayan kedi sonunda kurtarıldı
23:25   ABD'de Süper Hornet savaş uçağı Ölüm Vadisi'ne düştü
23:25   Epstein'in yargılanması en erken Haziran 2020'de başlayacak