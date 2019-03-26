Diyarbakır'da boya deposunda yangın

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da boya deposunda yangınDİYARBAKIR - Diyarbakır'da boya deposu olarak kullanılan bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda depo kullanılamaz hale geldi. Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Huzurevleri semtinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, boya deposu olarak kullanılan Özkaynaklar-1 apartmanının bodrum deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni öğrenilemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.