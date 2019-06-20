20.06.2019 12:57
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Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı

Diyarbakır'da çiftçiler, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge buldu. Etçil olan dev çekirge kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlıyor.

Diyarbakır'ınÇınarilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkonak köyünde çiftçiler, tarla biçerken, yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda dev çekirge ile karşılaştı. Çekirgeyi yakalayan çiftçilerden Mahsun Atlı, bölgede ilk defa böyle bir çekirge gördüklerini söyledi.

Dicle ÜniversitesiBiyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar iseGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Satar, "Geceleri aktif olarak avlanan etçil türlerdir. Tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türlerdir. Avlarını yakalamak için ön bacaklarını kıllanırlar. Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar vardır. Kurbanlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlarlar, aynı cinse ait bazı türlerAfrika'da insanlar tarafından sevilerek yenen böcekler arasındadır. Bu dev çekirgeleri merak edenler, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Müzesi'ne gelerek görebilirler" dedi.

Diyarbakır'da bulunan dev çekirge görenleri şaşırttı
Dicle Üniversitesi,Çınar,Diyarbakır,3. Sayfa

YORUMLAR(2)
CEN DOG:heryerde var bu
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KÖYLÜ:Ben bunu 15 yıl önce bile köyde tarlada gördüm hem de ERZURUM ili ŞENKAYA ilçesine bağlı Zümrüt köyünde yakından baksan bile görüntüsü seni korkutmaya yetiyor
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