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Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kalırken, esnaf ve vatandaşlar karardan çok memnun olduklarını dile getirdi.

04.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:45
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler sayesinde Diyarbakır 'da cadde ve sokaklar boş kalırken, esnaf ve vatandaşlar karardan çok memnun olduklarını dile getirdi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) salgının yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar için alınan kararın ardından 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlulara da sokağa çıkma yasağı getirilmesiyle üzerine Diyarbakır'da bulunan en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Diyarbakır'da en yoğun bölgelerinden biri olan Dağkapı Meydanı, Sur ilçesi Gazi Caddesi, İnönü Caddesi ile ara sokakları ve Yenişehir ilçesine bağlı Lise Caddesi de adeta sessizliğe büründü. Alınan tedbirler sayesinde Diyarbakır halkının genci yaşlısıyla kurallara uyduğu, sokak ve caddelerin boş kaldığı görülürken, mecburu olarak iş yerini açan esnaf ise görüştükleri kişilerle sosyal mesafeye dikkat ederek konuşup aralarında 3 adım bıraktı.

"Esnaf olarak çok yerinde bulduğum bir karardır"

Ülke adına verilmiş kararı çok yerinde bulduğunu ifade eden Yenişehir ilçesinde esnaf olan Hasan Altıntık, "Şu anda sokaklarda sessizlik hakim ve çok yerinde bulduğum bir karardır. Hemşehrilerime çağrım ise evlerinde kalsınlar, sağlıkla kalsınlar" dedi.

"Ülkemiz bu hastalığı hayırlı bir şekilde atlatacaktır"

Sokaklarda gerçekten bugün bir sessizliğin hakim olduğunu aktaran Yusuf Alar, "Gerçekten bugün bir sessizlik var sokaklarda. 20 yaş altının sokağa çıkmaması çok iyi oldu. Çünkü korona virüs hepimiz için riskli bir hastalıktır. İnşallah hayırlı olur ve ülkemiz bu hastalığı hayırlı bir şekilde atlatacaktır" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Yenişehir, Güncel
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