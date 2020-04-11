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Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Diyarbakır'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

11.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:03
Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Diyarbakır 'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır genelinde, cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi. Sokağa çıkan bazı vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıp, sokağa çıkan vatandaşları evlerinde kalmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. Kenttin turizm merkezi olan Sur ilçesinde de sessizlik hakimken, yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Zonguldak, Güncel
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