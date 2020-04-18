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Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Diyarbakır'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründüİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı ilan edilen 31 ilden Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

18.04.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:07
Diyarbakır 'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkama yasağı ilan edilen 31 ilden Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Fırın, eczane, akaryakıt istasyonlarının açık olduğu kentte, yasaktan muaf olan güvenlik güçleri, belediye ekipleri, gazeteciler dışında dışarıda kimsenin bulunmadığı gözlendi.
Polis ekipleri kent genelinde kontrolleri aralıksız sürdürüyor. Ekipler, zırhlı araçlarla evde kalınması yönünde anonslar yaparken, yasağı ihlal ettikleri tespit edilen kişilere de cezai işlem uyguladı. Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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