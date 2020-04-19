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Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakimİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Diyarbakır'da bugün de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

19.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:10
Diyarbakır 'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Diyarbakır'da bugün de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla hafta sonu 31 kentte sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması 2'nci günde de devam ederken, kısıtlama kapsamında bulunan kentlerden Diyarbakır'da dün olduğu gibi bugün de sessizlik hakim.
Kentin cadde ve sokaklarında güvenlik güçleri, sağlık personeli, fırıncılar, temizlik görevlileri, eczacılar, basın mensupları ve diğer görevliler dışında kimseye rastlanılmadı. Diyarbakır’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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