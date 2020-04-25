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Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü

Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdüDİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü.

25.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:22
Diyarbakır'da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü
DİYARBAKIR'da, 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilden biri olan Diyarbakır'da, yasağın 3'üncü gününde de sessizlik hakim oldu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte, meydan ve caddeler ile sokaklar boş kaldı. Görevleri gereği yasak kapsamı dışında kalanlar hariç, sokağa çıkan olmadı.
Güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktalarında ise dışarıda olanlara izin belgeleri soruluyor.
İzin belgesi olmadan dışarı çıkanlara ise idari para cezası kesiliyor. Diyarbakır’da, cadde ve sokaklardaki sessizlik sürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel , Haber
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