Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da caddeler grafiti ile süsleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve geçmişe dair bir hafıza oluşturmak amacıyla caddelerdeki istinat duvarlarını rengarenk boyalarla süslemeye başladı.

17.08.2019 16:22 Diyarbakır'da caddeler grafiti ile süsleniyor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiği ve geçmişe dair bir hafıza oluşturmak amacıyla caddelerdeki istinat duvarlarını rengarenk boyalarla süslemeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, grafiti çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini oluşturmak amacıyla istinat duvarlarında grafiti çalışması başlattı. Yenişehir ilçesi Fiskaya Caddesi'nde erbane çalan kadınların ve yöresel elbiselerle halay çekenlerin resmedildiği çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Sur İlçe Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yerinde inceledi.

Yürütülen çalışmayı inceleyen Mızraklı ve beraberindekiler, grafiti çalışmasını yapan sanatçılarla bilgi alışverişinde bulundu. Dicle Üniversitesi'ne giden Fiskaya Caddesi'nin yoğun olarak kullanıldığını belirten Mızraklı, bir kompozisyon oluşturularak kenti simgeleyecek birkaç farklı çalışmanın caddede yapılacağını bildirdi.

Mızraklı, kent estetiğinin önemine vurgu yaparak benzer grafiti çalışmalarının kentin farklı noktalarında da yapılacaklarını belirterek, "Grafiti çalışmaları ile 'Duvarları konuşan bir kent' oluşturmayı hedefliyoruz. Grafitilerin geçmişi hatırlatan bir hafızaya sahip olacak" dedi - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Adnan Selçuk Mızraklı, Mızraklı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45   /ek bilgiyle/ Eminönü alt geçitteki çarşı su altında kaldı
17:45   Günün Özeti
17:45   Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
17:44   DHA İSTANBUL - (geniş haber) EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA
17:44   Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış sonrası yol çöktü
17:44   KARAKÖY'DE ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI ESNAF ZOR ANLAR YAŞADI
17:44   BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDU