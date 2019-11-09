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Diyarbakır'da cani evlat dehşeti.

Diyarbakır'da cani evlat dehşeti.

09.11.2019 00:41 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:42
'da cani evlat dehşeti...Uyuyan babasını boğazını keserek öldürdü, karakola gidip teslim oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cani evlat, 49 yaşındaki babasını gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş evlat, cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.
Olay, Diyarbakır'ın merkez ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki S.B., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı akşam saatlerinde babası M.F.B ile tartıştı. Gece yarısı babasının uyumasını bekleyen S.B., eline aldığı bıçakla uykudaki babasının boğazını kesti. Bununla da yetinmeyen gözü dönmüş evlat, bıçağı babasının vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. S.B., öldürdüğü babasının cesedinin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.
Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda olayın yaşandığı eve giden güvenlik güçleri, 49 yaşındaki M.F.B.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışması sonrası M.F.B.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da cani evlat dehşeti.

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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