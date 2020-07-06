Diyarbakır'da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldı

Diyarbakır'da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, bugün itibariyle kapılarını açtı.

06.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:42
Diyarbakır'da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldı
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında kapalı tutulan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, bugün itibariyle kapılarını açtı.
Büyükşehir Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mart gününden bu yana kapalı tutulan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası, hizmete açıldı. Sabah erken saatlerde canlı hayvan borsasına gelen tüccarlar kendilerine ayrılan bölümlerde kurbanlık satışlarına başladı. Kapalı bulunduğu süre içerisinde bakım ve onarım çalışması yapılan canlı hayvan borsasında koronavirüse yönelik tedbirlerin alındığı gözlendi. Tedbirler kapsamında hayvan kesim merkezi kapatılırken, gelen araçlar, girişte kurulan tünellerden geçerek dezenfekte ediliyor. Diyarbakır’da canlı hayvan borsası, yeniden hizmete açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber
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