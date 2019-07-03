03.07.2019 17:30
Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli yakalandı

Diyarbakır

DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün K.K. (24) olduğu belirlendi.


DİYARBAKIR'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarpıp ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan sürücünün K.K. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla K.K. ve beraberindeki M.B.B. (39), gözaltına alındı.
Kayapınar ilçesinde, dün gece saatlerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye çarpıp yaşamını yitirmesine neden olan ve aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücünün K.K., aynı araçtaki diğer kişinin ise M.B.B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucunda, bugün K.K. ile M.B.B. düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Diyarbakır, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:28   (Geniş haber) 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim
18:27   (Geniş haber) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM
18:27   Atatürk anısına Palandöken'den yamaç paraşütü uçuşu
18:26   Otobüs şoförünün dikkati olası faciayı önledi
18:25   Usta öğreticiler sorunlarını Ankara'ya taşıdı
18:25   Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor
18:25   Antalya Emniyeti 10 bin broşür dağıttı