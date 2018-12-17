17 Aralık 2018, 19:18
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Diyarbakır'da Teröristlerle Güvenlik Güçleri Arasında Çıkan Çatışmada 2 Polis Yaralı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis yaralanırken operasyonun devam ettiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 polis yaralandı.

İÇİNDE TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU ARAÇ TAKİP EDİLDİ

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün saat 15.00 sıralarında Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı mevkisinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri sırada çatışma çıktığı bildirildi.

2 POLİS YARALANDI

Açıklamada, "Çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopterle ilimize intikali sağlanmış olup Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmış olup, teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

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Polis,Diyarbakır
Kaynak: İHA

YORUMLAR (9)
POLİS TC: 25 sene önce yurtdisindan izine geldim kimligim yok diye ( Pasaportumu) 35 dakikada oda abim tarafindan ulastrildigi halde 24 saat göz altinda tutldum, su anda 10 miliyon kimliksiz ne oldugu belirsiz insan aramizda ellini kolunu salayarak her isi yapiyor. ve ben Türk Vatandasiyim. 5600 euro parada verdim TC mi satmadim , almanvatandasligina girebilierdim askerliktende muaf olurdum.
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ERKAN: acımayın basın mermiyi . . . riske girmeyin o haneyi havaya uçurun bunların anladığı dil bu malesef
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ÖLÜN: LAN 40 YILDIR Bİ BİTMEDİNİZ !
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  • NECO : Ordu zinde ve egitimli kaliyor, boş egitim degil, hedefler canlı, jetler egitim yapiyor, bos cizilmiş dairelere degil, ignenin deligine sokuyorlar.Her şerde bir hayir vardir.Ama bir şehit can bile gitse tabiki cigerimiz yaniyor.ekonomik yükü cabası .Ama bu cografya emperyalizmin çıkarlarinin oldugu bir cografya.Bu vesile ile tüm sehitlerimize allahtan bir kez daha rahmet, geride biraktiklarina sabır, gazilerimize ise gecmis olsun dilerim.Birlik beraberligimiz cok önemli.
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LTA: Birak bekle kes yolu arabadan inmeden onlar insin önce. Yaralı şehit vermeyiz.bizim yiğitler hemen inip elini kaldır in assagidan arabadan deyince kadar taran mistir Riske girmiycek
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