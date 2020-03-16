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Diyarbakır'da cemaatle namaza ara verilmesine destek

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'Cemaatle namaza ara verilmesi' kararına Diyarbakır'da destek verildi.

16.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:28
Diyarbakır'da cemaatle namaza ara verilmesine destek

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 'Cemaatle namaza ara verilmesi' kararına Diyarbakır 'da destek verildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs önlemleri kapsamında bugün açıkladığı, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiği karara Diyarbakır'dan destek geldi. Tarihi Ulu Camisi'nde kararı değerlendirenler koronavirüse yönelik alınan önemli bir tedbir olduğunu ifade etti. Kararın ardından daha önce cemaatle namaz kılanlar artık tek başına kılacaklarını ifade etti.Ulu Camisi'nde namaz çıkışında konuşan Yahya Öğer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararın halkın faydasına olduğunu belirterek "Hükümetimizin almış olduğu bu kararı destekliyoruz. Nihayetinde duygusal davranmamak gerekiyor. Aklımızla hareket etmemiz gerekiyor. Devletin almış olduğu kararlar halkın lehine olan kararlardır" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Ali Erbaş, Güncel

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