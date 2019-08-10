Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.

10.08.2019 12:18 Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu söylediği kitabı satmak için alıcı aradığı tespit edildi.
Bunun üzerine dün Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlı tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Roma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:36   ANTALYA SAHTE PARAYLA 17 KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK ALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
13:36   GAZİANTEP KAYMAKAMDAN SÜRÜCÜLERE 'KEMERİN SES GETİRSİN' UYARISI
13:36   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat'ta 'Vakfe Duası' yapıyor
13:36   DİYARBAKIR ROMA DÖNEMİNE AİT ALTIN YAZMALI KİTAP ELE GEÇİRİLDİ
13:35   İdlib'e yardım konvoyu
13:35   Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
13:35   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2