Haberler» Güncel» Haber

Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.

10.08.2019 12:40 Diyarbakır'da ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen ceylan derisine altın yazmalı kitap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde ikamet eden şüphelinin Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği kitabı satmak için alıcı aradığı belirlendi.
Bunun üzerine dün Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlı tarihi eseri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, 34 sayfadan oluşan, ceylan derisine altın yazmalı kitap bulundu.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Roma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:54   Yazar Pakdil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
13:53   Halisdemir'e bayram ziyareti
13:52   Şehit mezarına 'Melek dayıma geldim' diyerek sarıldı
13:52   İstanbul polisi, çocukların Kurban Bayramı'nı kutladı
13:52   Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
13:50   Taytak'tan kurban bayramı mesajı
13:50   Erzurum'da kaçan kurbanlık güçlükle yakalandı