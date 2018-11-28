Diyarbakır'da Çiftçiye Fidan ve Gübre Desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
"Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 200 çiftçiye 40 bin ceviz, badem ve fıstık fidanı ile 20 bin litre organik gübre desteğinde bulunacak. Çermik
, Dicle
, Lice
, Bismil
ve Ergani
ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 200 çiftçiye, 40 bin ceviz, badem ile fıstık meyve fidanı ve 20 bin litre organik gübre desteği sunacak. Çiftçiye şimdiye kadar 5 bin ceviz, 5 bin fıstık fidanı ve 5 bin litre organik gübre teslim edildi.
Aynı projede, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden 125 çiftçiye Organik Tarım Sertifikası çıkarılacak. Sertifikasyon süreci ile paralel olarak organik tarım hakkında çiftçilere eğitimler verilecek. Sertifika alamaya hak kazanacak 125 çiftçi, organik tarım desteklemelerinden yararlanacak.
Proje ile kent genelinde meyve bahçeciliğine dayalı organik tarımın yaygınlaşması ve buna bağlı olarak çiftçilerin katma değerli ürünler üretmesi sağlanacak. Katma değeri yüksek ürünler üreten çiftçi, daha iyi gelir elde edecek ve buna bağlı olarak refah seviyesi de artacak. Üretici dışında tüketici de sağlıklı tarım ürünlerine ulaşacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Bismil ilçesinde 12 çiftçiye, 4 bin 200 fıstık fidanı ve fidan başına 0,5 litre gübre olmak üzere toplam 2 bin 100 litre organik gübre dağıttı. Meyve fidanlarından daha iyi verim alabilmeleri için ekipler, fidan dikimi konusunda uygulamalı ve detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamalı fidan dikimi dışında çiftçilere, gübrelemenin nasıl yapılması gerektiği, organik tarımın ne olduğu ve organik tarım sertifika süreçlerinin nasıl işlediği konularında da eğitim verildi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:07