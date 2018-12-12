Diyarbakır'da Cilt ve Saç Bakımı Semineri Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Sanat ve Meslek Edinme Kursları'nda (DİSMEK) cilt ve saç bakımı semineri düzenledi.
Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda verilen cilt bakımı ve makyaj kursunda uzman kuaförler tarafından düzenlenen seminerde, saç ve cilt analizi, hijyen, kozmetik ürünlerinin analizi, özel cilt bakım tekniklerini, temel makyaj ilkelerini analiz etme, kaş ve kirpik şekillendirme, müşteri memnuniyetini artırma ve iş planı yapma konularında bilgi verildi.
Seminere Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şakir Yaman, Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cemil Değirmenci de katıldı.
12 Aralık 2018 Çarşamba 16:07