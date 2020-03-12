Diyarbakır'da cinsel taciz zanlısı tutuklandı
Diyarbakır'in Eğil ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
12.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:18
Diyarbakır 'in Eğil ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir ilköğretim okulunda okuyan 10 yaşındaki kız çocuğu rehber öğretmene okulun yakınında alışveriş yapmak için gittiği bakkalın işletmecisi Z.S'nin (58) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Z.S. yakalandı.
Gözaltına alınan Z.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının daha önce de 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu, bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, ilçede bir ilköğretim okulunda okuyan 10 yaşındaki kız çocuğu rehber öğretmene okulun yakınında alışveriş yapmak için gittiği bakkalın işletmecisi Z.S'nin (58) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.
Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Z.S. yakalandı.
Gözaltına alınan Z.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlının daha önce de 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu, bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Eğil, Güncel
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